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Джон Карпентер и Пон Чжун Хо договорились вместе поработать над новым хоррором

Сегодня в 15:33
Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Джон Карпентер и Пон Чжун Хо договорились о совместной работе над новым фильмом ужасов последнего, пишет NME.

Режиссеры заключили пакт на недавнем показе отреставрированной версии «Нечто» Карпентера. Во время публичной беседы Пон Чжун Хо рассказал об одной из своих будущих картин.

Режиссер «Микки 17» сообщил, что его «следующим проектом» будет хоррор и что он хочет, чтобы его коллега написал к нему саундтрек. «Я напишу саундтрек», — перебил Карпентер, после чего они пожали друг другу руки.

Видео: karen han/X

Помимо режиссуры культовых фильмов ужасов, среди которых «Хеллоуин», «Кристина» и «Туман», Карпентер известен как создатель их не менее известных саундтреков.

Недавно Пон Чжун Хо выпустил «Микки 17» — свою первую полнометражную работу после оскароносных «Паразитов» 2019 года. В фильме Роберт Паттинсон сыграл «воссоздаваемого» работника, которого каждый раз после смерти клонируют в исследовательских целях.

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