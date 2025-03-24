Съемки нового фильма Андрея Звягинцева стартуют осенью в Риге

«Минотавр» расскажет о директоре российской компании, который собирается уволить сотрудников и в это время узнает, что жена ему изменяет. «Эта интимная драма, снятая в изгнании, погружена в контекст современной России и представляет собой политическую притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии», ― отметили в Arte France Cinéma.