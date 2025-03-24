Съемки нового фильма Андрея Звягинцева стартуют осенью в Риге

Съемки нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» запланированы с сентября по ноябрь 2025 года в Риге. Об этом сообщила компания Arte France Cinéma, которая выкупила проект и будет участвовать в его производстве.
«Минотавр» расскажет о директоре российской компании, который собирается уволить сотрудников и в это время узнает, что жена ему изменяет. «Эта интимная драма, снятая в изгнании, погружена в контекст современной России и представляет собой политическую притчу на стыке криминального триллера и классической трагедии», ― отметили в Arte France Cinéma.
Соавтором сценария выступает Семен Ляшенко, автор книги «Путь фильма „Апокриф“ Андрея Звягинцева». Кастинг на участие в «Минотавре» продолжается.
Производством ленты занимаются MK Productions (Франция), CG Cinéma (Франция), Forma Pro Films (Латвия), Razor Film Produktion (Германия).
О работе над новым фильмом Звягинцев впервые сообщил в конце января в интервью «Голосу Америки»*. По словам режиссера, проект он начал весной 2024 года вместе с французскими коллегами, летом был закончен сценарий.
* «Голос Америки» внесен Минюстом в реестр иноагентов.