Вышел новый трейлер «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Как и первый трейлер к 15-му сезону «Доктора Кто», новый ролик демонстрирует решимость Доктора обеспечить Белинде безопасность и вернуть ее домой. Он также намекает на то, что вокруг Белинды существует большая тайна, которой касались и предыдущие трейлеры.