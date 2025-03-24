Вышел новый трейлер «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Disney Plus представил новый трейлер второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой. Премьера состоится 12 апреля.
Как и первый трейлер к 15-му сезону «Доктора Кто», новый ролик демонстрирует решимость Доктора обеспечить Белинде безопасность и вернуть ее домой. Он также намекает на то, что вокруг Белинды существует большая тайна, которой касались и предыдущие трейлеры.
Не обойдется без безумных приключений: например, Доктор и Белинда отправятся в 1950-е годы и превратятся в мультипликационных персонажей.
Одним из существ, которые встретятся им на пути, стал мультипликационный злодей Мистер Ринг-а-Динг, который в трейлере вырывается на свободу и распугивает зрителей в кинотеатре 1950-х годов. Персонажа озвучил Алан Камминг.
К актерскому составу также присоединились Анита Добсон, Бонни Лэнгфорд, Джемма Редгрейв, Килин Данн, Кристофер Чун, Эвелин Миллер, Арийон Бакаре, Жюли Дре и Джона Хауэр-Кинг.
Кроме того, одной из главных тем пятого эпизода сериала станет межгалактический конкурс песен в стиле «Евровидения». Серия выйдет 17 мая одновременно с финалом конкурса. По словам сценаристки Джуно Доусон, это «самый нелепый эпизод, который когда‑либо выходил. А еще самый дорогой».