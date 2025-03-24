Компания по ДНК-тестированию 23andMe подала заявление о банкротстве

Фирма по тестированию ДНК 23andMe подала заявление о банкротстве после трудностей, вызванных утечкой данных и снижением спроса на ее наборы для анализа. Об этом сообщает Reuters.
Соучредительница и гендиректор 23andMe Энн Войчицки подала в отставку. В прошлом она предприняла несколько неудачных попыток поглощения бизнеса. Для компании продолжают искать покупателей.
Врио гендиректора Джо Селсавадж считает, что заявление о банкротстве поможет фирме решить финансовые проблемы, включая сокращение расходов и непогашенные юридические обязательства.
В пресс-релизе 23andMe говорится, что она планирует продолжить работу в течение всего процесса продажи и «никаких изменений в том, как компания хранит, управляет или защищает данные клиентов, не будет».
На новости об уходе гендиректора акции 23andMe упали на 46%, до 96 центов за штуку. При этом в последний раз, когда компанию предлагали на продажу, ее акции готовы были отдать по 41 центу. При такой стоимости акций цена всей компании составила бы 11 млн долларов. Это в 545 раз меньше, чем 6 млрд, в которые фирму оценивали на ее пике в 2021 году.
Серьезный удар по репутации 23andMe нанесла утечка данных, которая произошла в 2023 году и затронула почти 7 млн клиентов. В конце прошлого года компания уволила 200 сотрудников и прекратила разработку всех терапевтических программ.