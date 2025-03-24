Компания по ДНК-тестированию 23andMe подала заявление о банкротстве

На новости об уходе гендиректора акции 23andMe упали на 46%, до 96 центов за штуку. При этом в последний раз, когда компанию предлагали на продажу, ее акции готовы были отдать по 41 центу. При такой стоимости акций цена всей компании составила бы 11 млн долларов. Это в 545 раз меньше, чем 6 млрд, в которые фирму оценивали на ее пике в 2021 году.