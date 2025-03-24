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Джордж Клуни рассказал, что больше не снимается в романтических фильмах

Сегодня в 13:25
Фото: 60 Minutes/YouTube

Джордж Клуни заявил, что больше не снимается в романтических фильмах. По мнению актера, роли в подобном кино ему уже не подходят.

«Послушайте, мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними актерами. Это не моя работа. Я больше не снимаюсь в романтических фильмах», — сказал он в передаче «60 минут».

Актер появился в программе в преддверии бродвейской постановки «Доброй ночи и удачи» по своему одноименному фильму 2005 года. По словам Клуни, тогда он не был готов к роли новостника Эдварда Р.Марроу.

«У Марроу была такая серьезность, которую в 42 года я не смог сыграть», — отметил звезда «Одиннадцати друзей Оушена».

Клуни добавил, что наконец-то чувствует себя достойным бродвейской сцены. «Я не знаю, смог ли бы я сделать это раньше. Я недостаточно готовился к такому. Я имею в виду, что нет ни одного актера на свете, который бы не хотел оказаться на Бродвее. Так что в этом и есть вся прелесть», — подчеркнул он.

Последней работой Клуни в романтической комедии стала картина «Билет в рай» 2022 года. Во время промокампании фильма актер рассказал, что не снимался в этом жанре с 1996 года.

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