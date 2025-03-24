Джордж Клуни рассказал, что больше не снимается в романтических фильмах

Клуни добавил, что наконец-то чувствует себя достойным бродвейской сцены. «Я не знаю, смог ли бы я сделать это раньше. Я недостаточно готовился к такому. Я имею в виду, что нет ни одного актера на свете, который бы не хотел оказаться на Бродвее. Так что в этом и есть вся прелесть», — подчеркнул он.