В Москве может выпасть треть месячной нормы осадков за день

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие несколько дней в столице температура будет на четыре градуса выше нормы. Днем ожидается плюс 11 ― плюс 13 градусов. А начиная с субботы температура поднимется до плюс 12 ― плюс 15 градусов, это на шесть градусов выше нормы.