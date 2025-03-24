В Москве может выпасть треть месячной нормы осадков за день

25 марта в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщила главная специалистка агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Дожди будут обусловлены атлантическим антициклоном. «Дожди и тепло станут дополнительным фактором развития весенних процессов в столичном регионе», ― отметила синоптик.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие несколько дней в столице температура будет на четыре градуса выше нормы. Днем ожидается плюс 11 ― плюс 13 градусов. А начиная с субботы температура поднимется до плюс 12 ― плюс 15 градусов, это на шесть градусов выше нормы.
При этом Вильфанд говорит, что 25 марта выпадет лишь 2–4 миллиметра осадков. Их месячная норма для столицы в марте ― 39 миллиметров. В другие дни, по словам синоптика, заметных осадков не прогнозируется.
Накануне в Москве было зафиксировано рекордное давление для 23 марта ― 764,2 миллиметра ртутного столба. 24 марта давление до сих пор высокое, но уже начало снижаться. 25 марта оно вернется в норму, добавил Вильфанд.