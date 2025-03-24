Врачи научились удалять рак простаты с меньшим риском эректильной дисфункции

«Процедура позволяет хирургам получать обратную связь во время операции. Это дает им уверенность в том, что они смогут сохранить как можно больше нервов, и дает мужчинам больше надежды на восстановление сексуальной потенции после хирургического удаления рака», — сказал профессор Грег Шоу, руководитель исследования и консультант-уролог больницы Университетского колледжа Лондона NHS Foundation Trust.