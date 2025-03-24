Врачи научились удалять рак простаты с меньшим риском эректильной дисфункции

Британские врачи представили результаты первого комплексного исследования более точной формы хирургического вмешательства при раке простаты. Она почти в два раза повышает шансы мужчин сохранить эректильную функцию по сравнению со стандартной операцией. Об этом рассказала The Guardian.
Сотрудники пяти британских больниц проанализировали хирургический подход, направленный на сохранение важнейших нервов внешнего слоя простаты. Считается, что они отвечают за эрекцию.
Процедура, известная как NeuroSafe, включает в себя проверку тканей простаты, удаленных у пациента во время операции. Если обследование покажет, что опухоль была удалена, то нервосодержащий внешний слой простаты можно оставить нетронутым, снизив риск возникновения проблем с эрекцией.
«Процедура позволяет хирургам получать обратную связь во время операции. Это дает им уверенность в том, что они смогут сохранить как можно больше нервов, и дает мужчинам больше надежды на восстановление сексуальной потенции после хирургического удаления рака», — сказал профессор Грег Шоу, руководитель исследования и консультант-уролог больницы Университетского колледжа Лондона NHS Foundation Trust.
Последние разработки в области роботизированной хирургии позволили врачам проводить пациентам с раком простаты высокоточные операции, щадящие нервы. При этом удаляется пораженная простата, а внешние слои и проходящие через них нервы остаются.
Однако врачи должны быть уверены, что раковые клетки не останутся, а это бывает непросто определить. Если рак находится на поздней стадии, хирурги предпочитают проявить осторожность и удалить простату вместе с внешними слоями, чтобы снизить риск пропуска опухолевых клеток и возвращения болезни.
При процедуре NeuroSafe врачи удаляют простату, сохраняя как можно больше нервной ткани вокруг нее. Затем срезы ткани замораживаются, окрашиваются и исследуются на наличие раковых клеток. Если опухоль достигает поверхности простаты, то может потребоваться удаление внешних слоев и нервов. Если же опухоль не достигает поверхности, операция считается завершенной.
В исследовании приняли участие 344 мужчины с раком простаты, у которых в анамнезе не было эректильной дисфункции. Половине из них была проведена процедура NeuroSafe, а половине — стандартная операция. Через год 56% мужчин, перенесших стандартную операцию, сообщили о тяжелой эректильной дисфункции по сравнению с 38%, которым провели NeuroSafe.
Менее четверти мужчин (23%), перенесших стандартную операцию, сообщили об отсутствии или слабой эректильной дисфункции, по сравнению с 39%, перенесших процедуру NeuroSafe. Подробности были представлены на конгрессе Европейской ассоциации урологов 2025 года в Мадриде и опубликованы в журнале Lancet Oncology.
Ежегодно во всем мире рак простаты диагностируется почти у 1,5 миллиона мужчин и 375 000 умирают от него. Заболевание чаще всего встречается у людей старше 50 лет. Его часто называют «тихим убийцей», поскольку на ранних стадиях оно не вызывает никаких симптомов.