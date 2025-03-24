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Актер «Одиссеи» рассказал об инди-подходе Кристофера Нолана

Сегодня в 11:45
Фото: BFI/YouTube

Джон Легуизамо, участвующий в предстоящей экранизации «Одиссеи» Кристофера Нолана, рассказал о творческом процессе режиссера на съемках многомиллионного блокбастера.

«У [Нолана] есть сумасшедший бюджет, но он снимает этот фильм как инди-проект», — поделился Легуизамо в недавнем интервью в программе «Morning Joe».

«Он не делает ничего по указке студии. Он как инди-режиссер, но с сумасшедшими деньгами», — добавил он.

В 2024 году создатель «Оппенгеймера», «Начала» и «Интерстеллара» объяснил свое желание снимать масштабное кино. «Меня тянет работать с большими масштабах, потому что я знаю, насколько хрупка возможность собрать все эти ресурсы. В мире так много кинематографистов, которые отдали бы многое, чтобы иметь те ресурсы, которые есть у меня. Я чувствую, что обязан использовать их наиболее продуктивно и интересно», — признался постановщик.

Главную роль в следующей картине Нолана исполнит Мэтт Деймон. Том Холланд сыграет его сына Телемаха, а его супругу Пенелопу — Энн Хэтэуэй. Зендае досталась роль богини Афины, Шарлиз Терон — Цирцеи, Лупите Нионго — Клитемнестры, а Бенни Сафди — Агамемнона. В актерский состав также входят Роберт Паттинсон и Эллиот Пейдж — их роли пока неизвестны.

Экранизация эпоса Гомера расскажет историю путешествия царя Итаки домой после Троянской войны. Лента, снятая с использованием новейших IMAX-камер, исследует темы героизма, верности, хитрости и борьбы против воли богов. Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года. Он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру.

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