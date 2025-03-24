Актер «Одиссеи» рассказал об инди-подходе Кристофера Нолана

В 2024 году создатель «Оппенгеймера», «Начала» и «Интерстеллара» объяснил свое желание снимать масштабное кино. «Меня тянет работать с большими масштабах, потому что я знаю, насколько хрупка возможность собрать все эти ресурсы. В мире так много кинематографистов, которые отдали бы многое, чтобы иметь те ресурсы, которые есть у меня. Я чувствую, что обязан использовать их наиболее продуктивно и интересно», — признался постановщик.