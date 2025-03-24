Михаила Ефремова отпускают по УДО

Михаил Ефремов просил выпустить его по УДО в связи с состоянием здоровья и с тем, что в заключении он пересмотрел взгляды на жизнь. На заседании суда актер пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. «Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил он.