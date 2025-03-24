Михаила Ефремова отпускают по УДО

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению прокурора, цель уголовного наказания достигнута. Он предложил в случае освобождения Ефремова запретить ему управлять транспортом на три года. Артист выйдет на свободу, после того как решение суда вступит в силу.
Михаил Ефремов просил выпустить его по УДО в связи с состоянием здоровья и с тем, что в заключении он пересмотрел взгляды на жизнь. На заседании суда актер пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль. «Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил он.
На заседании по УДО сообщили, что актер получил несколько дисциплинарных взысканий. В частности, он попадал в штрафной изолятор за использование смартфона.
Михаил Ефремов провел в колонии 4 года за пьяное ДТП со смертельным исходом. В июне 2020 года он выехал на встречную полосу в центре Москвы на своем внедорожнике и столкнулся с фургоном. В результате погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.
В сентябре 2020-го актера признали виновным и приговорили сперва к 8 годам колонии общего режима, но позже срок сократили до 7,5 года.