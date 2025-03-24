В центре Москвы загорелся элитный ЖК «Роза Росса»

В Москве загорелось здание на улице Тимура Фрунзе, недалеко от станции метро «Парк культуры». По данным «Осторожно, новости», горит крыша ЖК премиум-класса «Роза Росса».
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в строящемся жилом доме произошел пожар на площади 100 квадратных метров.
Причина пожара неизвестна, о пострадавших пока не сообщается. По данным Shot, перед возгоранием на крыше здания велись сварочные работы.
Как отмечает 360.ru, апартаменты в «Роза Росса» стоят до 495 млн рублей. На последнем этаже ЖК находятся восемь пентхаусов с выходами на собственную террасу на эксплуатируемой кровле.
Автором проекта выступил итальянский дизайнер и архитектор Пьеро Лиссони. Застройщик ЖК — компания KR Properties, известная по нескольким элитным комплексам в столице, генподрядчик — «Моспромстрой», строивший «Президент-Отель».