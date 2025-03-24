Петербург и Москва стали мировыми лидерами по росту цен на элитные новостройки

Петербург и Москва заняли первые места среди мировых мегаполисов по темпу роста цен на элитные новостройки. Рейтинг составила консалтинговая компания NF Group на основе отчета о благосостоянии The Wealth Report 2025 от Knight Frank, пишут «Ведомости».
Лидером рейтинга стал Петербург, где за 2024 год цены выросли на 25,8% ― до 790 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте ― Москва, где элитное жилье подорожало на 20,5% ― до 1,95 млн за «квадрат».
В тройку также вошел Сеул с динамикой 18,4%. Самым быстрорастущим местом в Европе стал греческий остров Корфу. Вместе с Мехико и американским Аспеном он занял восьмое место с показателем в 8,9%.
По итогам 2023 года Петербург занимал в рейтинге вторую позицию, а российская столица была лишь 19-й.
Партнер NF Group Андрей Соловьев считает, что спрос на элитные квартиры в российских мегаполисах увеличивается на фоне экономической нестабильности. По информации NF Group, в 2024 году в Москве продали около 1900 дорогих квартир и апартаментов, что на 39% больше, чем было в 2023 году. В Петербурге продажи выросли на 56%, до 535 лотов.
Элитная недвижимость рассматривается в качестве стабильного актива для инвестиций и сохранения капитала в условиях санкций, колебаний курсов валют и геополитической напряженности, отметила основательница Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.