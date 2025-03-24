Петербург и Москва стали мировыми лидерами по росту цен на элитные новостройки

Партнер NF Group Андрей Соловьев считает, что спрос на элитные квартиры в российских мегаполисах увеличивается на фоне экономической нестабильности. По информации NF Group, в 2024 году в Москве продали около 1900 дорогих квартир и апартаментов, что на 39% больше, чем было в 2023 году. В Петербурге продажи выросли на 56%, до 535 лотов.