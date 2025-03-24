«Белоснежка» возглавила североамериканский прокат, несмотря на плохие отзывы

Еще одной причиной для споров стало решение изобразить гномов в фильме с помощью CGI-графики. Актер с карликовостью Питер Динклейдж сказал, что это сделано «в ущерб нашим карьерам и возможностям». Изначально гномов играл один актер с карликовостью и шесть актеров обычного роста. Однако и это вызывало критику Динклейджа, который заявлял, что Disney продолжает «рассказывать эту чертову отсталую историю о семи карликах, которые живут вместе в пещере».