«Белоснежка» возглавила североамериканский прокат, несмотря на плохие отзывы

В первый уик-энд фильм Disney «Белоснежка» собрал в мировом прокате 87,3 млн долларов, свидетельствуют данные Box Office Mojo.
Почти половина этой суммы пришлась на Северную Америку, где новая версия классической сказки возглавила прокат, отмечает Би-би-си. Тем не менее сборы картины оказались ниже прогнозируемых 100 млн долларов. На производство «Белоснежки» потратили более 270 млн.
Ремейк классического мультфильма 1937 года изначально казался верным хитом, но еще до премьеры столкнулся с несколькими скандалами. В частности, некоторые пользователи раскритиковали выбор на главную роль Рейчел Зеглер, у которой колумбийские корни.
Кроме того, негативная реакция последовала на пропалестинские высказывания Зеглер и произраильские комментарии израильской актрисы Галь Гадот, сыгравшей мачеху Белоснежки — Злую королеву.
Еще одной причиной для споров стало решение изобразить гномов в фильме с помощью CGI-графики. Актер с карликовостью Питер Динклейдж сказал, что это сделано «в ущерб нашим карьерам и возможностям». Изначально гномов играл один актер с карликовостью и шесть актеров обычного роста. Однако и это вызывало критику Динклейджа, который заявлял, что Disney продолжает «рассказывать эту чертову отсталую историю о семи карликах, которые живут вместе в пещере».
Критики, посмотревшие «Белоснежку», восприняли ее в основном прохладно. На Rotten Tomatoes рейтинг критиков у картины составляет всего 44%. При этом зрительский «попкорнометр» держится на уровне 73%. На IMDb у фильма невероятно низкие 2,1 из 10.