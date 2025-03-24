Новыми креативными директорами Loewe станут Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес

Гендиректор модного дома Паскаль Лепуавр так объяснила, почему выбор пал именно на МакКоллоу и Эрнандеса: «Назову лишь два фактора: они очень креативны, а также предприниматели, чье любопытство и видение выходят за рамки моды и распространяются на различные культурные сферы, а также они способны учитывать разнообразие рынков и клиентов, с которыми мы общаемся. <…> Их видение и креативность идеально соответствуют принципам дома, который мы построили, и я рада видеть, как они формируют его будущее».