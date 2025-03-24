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Новыми креативными директорами Loewe станут Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес

Сегодня в 07:40
Фото: Noam Galai/Getty Images

Креативными директорами испанского модного дома Loewe назначены дизайнеры Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес. Об этом сообщает WWD.

МакКоллоу и Эрнадес ― основатели нью-йоркского бренда Proenza Schouler ― официально вступят в новую должность 7 апреля. На посту директоров Loewe они заменят Джонатана Андерсона. Он руководил модным домом 11 лет и, по замечанию WWD, «ввел его в высшую лигу мировой моды».

После ухода из Loewe Андерсон может стать креативным директором Dior, отмечает издание. Оба бренда входят во французский люксовый конгломерат LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

В Loewe заявили, что МакКоллоу и Эрнадес возьмут на себя полную творческую ответственность за все коллекции бренда, включая женскую и мужскую одежду, кожаные изделия и аксессуары. Для работы в новой должности они переедут из Нью-Йорка в Париж.

Гендиректор модного дома Паскаль Лепуавр так объяснила, почему выбор пал именно на МакКоллоу и Эрнандеса: «Назову лишь два фактора: они очень креативны, а также предприниматели, чье любопытство и видение выходят за рамки моды и распространяются на различные культурные сферы, а также они способны учитывать разнообразие рынков и клиентов, с которыми мы общаемся. <…> Их видение и креативность идеально соответствуют принципам дома, который мы построили, и я рада видеть, как они формируют его будущее».

Сидни Толедано, советник президента LVMH Fashion Group Бернара Арно, добавил, что «давно восхищается работой Джека и Лазаро в Proenza Schouler». «Их эклектичная креативность и преданность мастерству делают их естественным выбором для следующей главы Loewe», ― прокомментировал он.

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