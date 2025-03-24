Беременным школьницам в Орловской области будут платить по 100 тыс. рублей

Школьницы в Орловской области получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков.
В декабре 2024 года такие выплаты ввели для орловских студенток, сейчас меру распространили и на школьниц. Действие программы продлится до 2027 года.
В Департаменте социальной защиты области говорили, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и «обеспечение достойного качества жизни семей региона».
Помимо Орловской области, выплаты молодым матерям ввели в пяти регионах России: в Самарской области, Красноярском крае и Карелии им платят по 100 тыс. рублей, в Пермском крае ― по 134 тыс. студенткам вузов или колледжей, в Татарстане ― по 50 тыс. рублей молодым матерям из сел за первого ребенка. В Челябинской области по 1 млн платят молодым семьям при рождении первенца, если возраст матери до 23 лет включительно.