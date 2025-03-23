Эрмитаж пригрозил запретить коммерческие съемки после инцидента с блогершей

В телеграм-канале Эрмитажа утверждается, что блогерша Алекса и ее спутница «провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда», которая запрещена. Алекса же заявляла, что у нее не было с собой фотоаппарата, но все же сумела пройти в зал и сделала фото на телефон в его интерьерах. Количество ее подписчиков увеличилось, а в описании профиля она теперь значится как «Та самая, которую не пустили в Эрмитаж».