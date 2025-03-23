Эрмитаж пригрозил запретить коммерческие съемки после инцидента с блогершей

В Эрмитаже прокомментировали инцидент с блогершей, которую не пустили в музей из‑за ее внешнего вида. Из‑за «слишком нарядной» одежды сотрудники посчитали, что она собирается провести коммерческую съемку, которая стоит денег.
В телеграм-канале Эрмитажа утверждается, что блогерша Алекса и ее спутница «провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда», которая запрещена. Алекса же заявляла, что у нее не было с собой фотоаппарата, но все же сумела пройти в зал и сделала фото на телефон в его интерьерах. Количество ее подписчиков увеличилось, а в описании профиля она теперь значится как «Та самая, которую не пустили в Эрмитаж».
Алексу обвинили в попытке «заработать на имени Эрмитажа». В музее отметили, что благодаря «такой провокации», вызвавшей резонанс в СМИ и в сети, блогерше удалось «поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу».
«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно. Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — заявили в Эрмитаже.
Согласно правилам Эрмитажа, любительская съемка разрешена бесплатно, если она не связана с извлечением прибыли и не использует спецоборудование. Однако костюмированные и свадебные фотосессии требуют оплаты (5–10 тыс. рублей). «К костюмированной съемке относится фотосессия в торжественной одежде, соответствующей парадным залам», — уточняется на сайте.
«Это одна из услуг, которая позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России, а также сохранить стоимость входного билета — самую низкую среди крупных музеев страны», — пояснили в музее.