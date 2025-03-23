В США на пилота самолета подали в суд из‑за нападения на пассажира, который долго сидел в туалете

Истец заявил, что чувствовал себя «подвергнутым сексуализированному насилию и смущенным после того, как был публично выставлен напоказ в обнаженном виде». Либб также пожаловался на высказывания пилота об их этничности и иудаизме. После приземления около полудюжины сотрудников таможенной и пограничной службы поднялись на борт и вывели двух пассажиров из самолета в наручниках. «Это не округ и не штат. Мы — нацбезопасность. У вас здесь нет никаких прав», — ответил один из офицеров на вопрос о причинах задержания.