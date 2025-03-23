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В США на пилота самолета подали в суд из‑за нападения на пассажира, который долго сидел в туалете

Сегодня в 12:43
Фото: Kix Chains/Unsplash

В США пассажир подал в суд на пилота United Airlines, который силой вытолкал его из туалета самолета и выставил голым перед остальными путешественниками. О судебном иске сообщает The Independent.

Исроэль Либб со знакомым летел из мексиканского Тулума в американский Хьюстон 28 января. Мужчине пришлось отойти в туалет в задней части самолета из‑за запора. Через 20 минут бортпроводница попросила его попутчика Джекоба Себбага проверить, все ли хорошо. В ответ Либб сообщил о своей проблеме и пообещал скоро освободить туалет.

Примерно через 10 минут, когда Либб все еще чувствовал себя плохо, пилот самолета попросил Себбага проверить состояние приятеля, а после этого крикнул, требуя немедленно покинуть кабинку. Либб ответил, что почти закончил и скоро выйдет. Это не устроило пилота: он сломал замок, силой распахнул дверь туалета и выволок мужчину со спущенными до лодыжек штанами. В иске указано, что гениталии Либба увидели Себбаг, несколько бортпроводников и сидевшие поблизости пассажиры.

Истец заявил, что чувствовал себя «подвергнутым сексуализированному насилию и смущенным после того, как был публично выставлен напоказ в обнаженном виде». Либб также пожаловался на высказывания пилота об их этничности и иудаизме. После приземления около полудюжины сотрудников таможенной и пограничной службы поднялись на борт и вывели двух пассажиров из самолета в наручниках. «Это не округ и не штат. Мы — нацбезопасность. У вас здесь нет никаких прав», — ответил один из офицеров на вопрос о причинах задержания.

Истец добавил, что авиакомпания United Airlines бесплатно забронировала для них рейс в Нью-Йорк на следующий день, но все сэкономленные на бесплатных билетах деньги были потрачены на ночевку в отеле и еду во время заключения. Наручники вызвали «сильную боль в запястьях», которая «продолжалась в течение нескольких дней».

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