Папа римский впервые появился на публике после выписки из больницы

У Франциска есть склонность к инфекциям легких: в молодости у него развился плеврит, а во время обучения на священника в Аргентине ему удалили часть легкого. В последние годы он страдал от плохого здоровья и часто говорил о том, что уйдет в отставку, если плохое самочувствие помешает ему выполнять свою работу.