Папа римский впервые появился на публике после выписки из больницы

Папа Франциск приветствовал большую толпу паломников, собравшихся возле больницы в Риме, откуда его выписали спустя пять недель лечения. Ему предстоит как минимум двухмесячное восстановление, сообщает The Guardian.
88-летний понтифик проходит восстановление после пневмонии обоих легких. Он произнес краткое приветствие и благословение с балкона своей больничной палаты вскоре после публикации текста воскресной молитвы.
14 февраля Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей и двусторонней пневмонией. В больнице он перенес два острых приступа, но вскоре непосредственная угроза жизни исчезла.
Несмотря на проблемы со здоровьем, в некоторые дни Франциск продолжал руководить Ватиканом из своей больничной палаты. Он причислял к лику святых и отправил письмо редактору газеты Corriere della Sera, в котором повторил свой призыв к миру и разоружению.
У Франциска есть склонность к инфекциям легких: в молодости у него развился плеврит, а во время обучения на священника в Аргентине ему удалили часть легкого. В последние годы он страдал от плохого здоровья и часто говорил о том, что уйдет в отставку, если плохое самочувствие помешает ему выполнять свою работу.