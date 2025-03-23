Дэвид Кроненберг считает, что скандал вокруг ИИ в «Бруталисте» был «клеветнической кампанией»

Дэвид Кроненберг выступил в защиту фильма «Бруталист», вокруг которого развернулся скандал из‑за использования искусственного интеллекта в преддверии «Оскара». Режиссер предположил, что другие номинанты вели против фильма Брейди Корбета «клеветническую кампанию», передает Deadline.
«Была дискуссия об Эдриене Броди, по-видимому, они использовали искусственный интеллект, чтобы улучшить его акцент [в венгерском языке]. Я думаю, это была кампания против „Бруталиста“ со стороны некоторых других номинантов на премию „Оскар“. Это очень похоже на Харви Вайнштейна, хотя его там и не было», — сказал Кроненберг.
Режиссер «Преступлений будущего» отметил, что ИИ при создании кино используется постоянно, и вспомнил свой фильм «М. Баттерфляй» 1993 года. «Когда он [актер Джон Лоун] играл этого персонажа, этого певца, я повышал тон его голоса, а когда он раскрывался как мужчина, я понижал его до естественного. Это просто часть кинопроизводства», — поделился Кроненберг.
Монтажер «Бруталиста» Давид Янчо рассказывал, что ИИ использовался в фильме для улучшения диалогов актеров на венгерском. Как носитель языка он отметил, что этот венгерский — «один из самых сложных по произношению».
«Английский язык не был изменен. Это был ручной процесс, выполненный нашей звуковой командой и Respeecher на этапе постпродакшена. Целью было сохранить подлинность игры Эдриена и Фелисити на другом языке, а не заменить или изменить их, и сделано это было с максимальным уважением к [актерскому] ремеслу», — говорил Корбет.