Дэвид Кроненберг считает, что скандал вокруг ИИ в «Бруталисте» был «клеветнической кампанией»

«Была дискуссия об Эдриене Броди, по-видимому, они использовали искусственный интеллект, чтобы улучшить его акцент [в венгерском языке]. Я думаю, это была кампания против „Бруталиста“ со стороны некоторых других номинантов на премию „Оскар“. Это очень похоже на Харви Вайнштейна, хотя его там и не было», — сказал Кроненберг.