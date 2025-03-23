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В Москве обновился суточный рекорд высоты атмосферного давления

Сегодня в 06:57
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве обновлен суточный рекорд высоты атмосферного давления. Показатели 23 марта существенно выше нормы, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В 8 утра на метеостанции на ВДНХ синоптики зафиксировали атмосферное давление 764,2 мм ртутного столба. Это на 0,1 мм ртутного столба выше, чем в 1943 году, — рекорд держался более 80 лет.

В течение дня показатели барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 мм ртутного столба. Однако это все еще выше нормы.

Метеозависимые люди могут заметить перепад давления — повышенное атмосферное давление может сказаться на их самочувствии и работоспособности.

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