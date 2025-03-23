Британских панкеров не пустили в США. Они думают, что из‑за критики Трампа

Британской панк-группе UK Subs отказали во въезде в США для выступления на фестивале Punk Invasion в Лос-Анджелесе. Они полагают, что запрет на посещение может быть связан с их публичной критикой Дональда Трампа, написал в соцсетях басист Элвин Гиббс.
Ветеранов британской панк-сцены задержли на таможне в Лос-Анджелесе и депортировали в Великобританию. Фронтмен Чарли Харпер оказался единственным участником UK Subs, которому разрешили въехать в США, — он отыграл запланированное шоу с другими музыкантами.
Гиббс рассказал, что после приземления в аэропорту Лос-Анджелеса его и его попутчика допросили после того, как пограничники отметили их по двум причинам. Первая причина — неправильная виза, а вторую они отказались раскрывать. Однако музыкант подозревает, что с этим могут быть связаны «его частые и далеко не лестные публичные комментарии в адрес их президента и его администрации».
Гиббса отвели в другую часть аэропорта, где его ожидали коллеги по UK Subs вместе с колумбийскими, китайскими и мексиканскими задержанными, и конфисковали его паспорт, багаж и телефон. Они провели под стражей больше суток, прежде чем улетели обратно на следующий день.
Депортация UK Subs произошла после случая с французским ученым, которого не пустили в США после просмотра его телефона, где обнаружились сообщения с высказываниями против Трампа. Белый дом отрицал, что гражданина Франции не пустили в страну из‑за этого. Министр высшего образования и научных исследований Франции Филипп Батист заявлял, что ученый критиковал политику Трампа в отношении научных исследований.