Британских панкеров не пустили в США. Они думают, что из‑за критики Трампа

Гиббс рассказал, что после приземления в аэропорту Лос-Анджелеса его и его попутчика допросили после того, как пограничники отметили их по двум причинам. Первая причина — неправильная виза, а вторую они отказались раскрывать. Однако музыкант подозревает, что с этим могут быть связаны «его частые и далеко не лестные публичные комментарии в адрес их президента и его администрации».