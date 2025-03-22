В США скончался шимпанзе Канзи, которого научили играть в Minecraft

В США скончался бонобо (карликовые шимпанзе) по имени Канзи, обладавший развитыми языковыми и когнитивными способностями. У него были проблемы с сердцем, но сотрудники центра, где животное содержалось, не считали их опасными.
Канзи жил в природоохранном и исследовательском центре Ape Initiative. В день смерти, 18 марта, бонобо вел себя как обычно и бодрствовал, искал себе завтра и играл с сородичами, а затем прилег отдохнуть. Через некоторое время сотрудники заметили, что Канзи перестал дышать.
Точная причина смерти Канзи не уточняется, результатов вскрытия еще нет.
«Канзи значил так много для стольких людей. Наша команда глубоко потрясена его уходом. Любимец среди своей семьи бонобо, Канзи был другом для каждого. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы его семья и люди, заботившиеся о нем, получили всю необходимую поддержку», — сказали в Ape Initiative.
Канзи родился в Национальном исследовательском центре приматов Эмори в Атланте. Он запоминал лексиграммы (символы, обозначающие слова) и собирал их в фразы, понимал устную английскую речь и мог на нее реагировать, в частности исполнял устные инструкции лучше, чем 2-летний ребенок.
В 2023 году Канзи научили играть в Minecraft на устройстве с сенсорным дисплеем. В качестве финального испытания его персонажа поместили в пещеру, из которой нужно было выбраться. Затем он проходил аркадную игру Pac-Man.