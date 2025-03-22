В США скончался шимпанзе Канзи, которого научили играть в Minecraft

«Канзи значил так много для стольких людей. Наша команда глубоко потрясена его уходом. Любимец среди своей семьи бонобо, Канзи был другом для каждого. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы его семья и люди, заботившиеся о нем, получили всю необходимую поддержку», — сказали в Ape Initiative.