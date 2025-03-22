США за сутки продали тысячу «Золотых карт», позволяющих жить в стране постоянно

Министр торговли США Говард Лютник сообщил, что за сутки продал тысячу виз, позволяющих иностранцам постоянно проживать в стране. Об этом он рассказал на подкасте All-In.
«Кстати, вчера я продал тысячу [„Золотых карт“]», — сказал Лютник. Выпуск с ним вышел 21 марта, но когда он записывался, не уточняется.
По его словам, в мире проживает 37 млн человек, которым могут продать «Золотые карты». Лютник уточнил, что ее могут и отнять, если ее владелец «совершит что‑то ужасное».
Дональд Трамп анонсировал программу, позволяющую богатым иностранцам остаться в США, в конце февраля. Программа получила название «Золотая карта Трампа».
«Это путь к гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они будут богатыми, и они будут успешными, и они будут тратить много денег и платить много налогов», — разъяснял он плюсы «Золотых карт».
Журналисты поинтересовались, смогут ли российские олигархи подать заявку на «Золотую карту Трампа». Политик ответил утвердительно: «Я знаю некоторых российских олигархов — они очень хорошие люди».
Лютик уточнял, что все заявители будут тщательно проверяться, чтобы убедиться, что они являются «замечательными гражданами мирового класса». Несмотря на высокую запрашиваемую цену, новая схема продажи виз, вероятно, будет популярна среди мировых богатеев, отмечал The Guardian. Одним из возможных препятствий станет налоговая система США, которая делает граждан ответственными за налоги с доходов, полученных за границами страны.