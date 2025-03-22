Shaman выступит на «Интервидении» (это российская копия «Евровидения»)

Shaman представит Россию на песенном конкурсе «Интервидение», который поручил организовать Владимир Путин на пример «Евровидения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) пока не подтвердил свое участие, но ранее говорил, что «если страна позовет — пойдет». Как пишет ТАСС, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что представителя РФ выберут из пятерки наиболее популярных исполнителей.
Ожидается, что в «Интервидении» примут участие артисты из около 20 стран. Свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, а также несколько государств из Латинской Америки и Центральной Азии. Конкурс пройдет в сентябре в Москве. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.