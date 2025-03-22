Shaman выступит на «Интервидении» (это российская копия «Евровидения»)

Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) пока не подтвердил свое участие, но ранее говорил, что «если страна позовет — пойдет». Как пишет ТАСС, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что представителя РФ выберут из пятерки наиболее популярных исполнителей.