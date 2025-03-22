Блогерку не пустили в Эрмитаж из‑за «слишком нарядной» одежды

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — заявила Алекса в видео. Она пришла в музей в белой длинной юбке, бежевой кофте с длинным рукавом, черном пиджаке и остроносых туфлях на низком каблуке, дополнив образ крупными серьгами и собранными волосами. Ее спутница, оставшаяся за кадром, была одета аналогично элегантно.