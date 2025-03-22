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Блогерку не пустили в Эрмитаж из‑за «слишком нарядной» одежды

Сегодня в 12:46
Фото: @nealeksa_

Сотрудники Эрмитажа не пустили в музей посетительницу из‑за «слишком нарядного» образа. Блогерка из Москвы Алекса засняла беседу с сотрудницей и выложила в свой аккаунт в инстаграме*. Ролик набрал более 4 млн просмотров всего за пару дней.

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — заявила Алекса в видео. Она пришла в музей в белой длинной юбке, бежевой кофте с длинным рукавом, черном пиджаке и остроносых туфлях на низком каблуке, дополнив образ крупными серьгами и собранными волосами. Ее спутница, оставшаяся за кадром, была одета аналогично элегантно.

Сотрудница музея на входе предположила, что девушки планируют провести платную костюмированную съемку, которая стоит 10 тыс. рублей. Несмотря на возражения Алексы, что у них нет фотоаппаратов, женщина настояла: «Фотосъемка может осуществляться на телефон, поскольку современные смартфоны дают нужный уровень качества». Посетительнице предложили переодеться в «повседневное», но та ответила, что другой одежды нет.

«Фонтанка» обратила внимание на правила для посетителей Эрмитажа. В них сказано, что любительская съемка разрешена бесплатно, если она не связана с извлечением прибыли и не использует спецоборудование. Однако костюмированные и свадебные фотосессии требуют оплаты (5–10 тыс. рублей). «К костюмированной съемке относится фотосессия в торжественной одежде, соответствующей парадным залам», — уточняется на сайте.

Как следует из соцсетей Алексы, в итоге ее все же пропустили в музей — помог «симпатичный мужчина», чью роль не раскрыли. Блогер опубликовала фото в интерьерах Зимнего дворца, а ее аккаунт, превысивший 20 тыс. подписчиков, продолжает расти. В описании профиля она теперь значится как «Та самая, которую не пустили в Эрмитаж».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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