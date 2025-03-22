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Из‑за DDoS-атаки на домашнего провайдера жильцы домов «ПИК» остались без интернета

Сегодня в 12:59
Фото: Veit Hammer/Unsplash

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаке на домашнего провайдера Lovit, из‑за которой сотни тысяч жильцов домов «ПИК» остались без интернета. В компании обещали вернуть доступ в сеть 22 марта, но на момент написания заметки этого сделано не было, сообщает Baza.

Проблемы у Lovit начались с утра 21 марта. Как пишет Shot, жители не могут попасть в квартиры из‑за неработающих домофонов и забрать заказы из пунктов выдачи маркетплейсов. РКН подключила национальную систему противодействия DDoS-атакам.

Baza и Shot отмечают, что Lovit — единственный провайдер интернета, которого ГК «ПИК» допускает к обслуживанию жильцов, поэтому его невозможно сменить. Многие жители пользуются домофонами через приложение, отказавшись покупать магнитные ключи за 3000 рублей, и теперь не могут зайти или выйти из подъезда.

«Мало того, что вы монополизировали „ПИК“ и не даете завести других провайдеров, так еще и демонстрируете свою полную некомпетентность. Я работаю удаленно, и благодаря вам у меня 2-й день идет простой. Прошу оперативно компенсировать мои потери», — передает Baza один из комментариев жильцов под постами Lovit.

Жители утверждают, что Lovit глушит мобильную связь, чтобы они пользовались вайфаем.

Baza со ссылкой на экспертов отмечает, что безальтернативные провайдеры часто встречаются в жилищных комплексах Москвы. Нередко это могут быть аффилированные некрупные операторы, которые пользуются монополией на цены, но при этом уязвимы перед любыми DDoS-атаками.

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