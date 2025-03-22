Из‑за DDoS-атаки на домашнего провайдера жильцы домов «ПИК» остались без интернета

«Мало того, что вы монополизировали „ПИК“ и не даете завести других провайдеров, так еще и демонстрируете свою полную некомпетентность. Я работаю удаленно, и благодаря вам у меня 2-й день идет простой. Прошу оперативно компенсировать мои потери», — передает Baza один из комментариев жильцов под постами Lovit.