Россиянам запретят ставить рекламу в инстаграме* и X

Госдума РФ примет закон о запрете размещения рекламы в инстаграме*, фейсбуке* и X (бывший твиттер). За нарушение требования россиянам грозят штрафы, сообщают «Известия» со ссылкой на руководство комитета парламента по безопасности.
Законопроект планируется принять Госдумой во втором и окончательном чтении 25 марта. Первое чтение прошло еще в июле 2024 года, но с тех пор он не рассматривался.
Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный отметил, что, несмотря на запрет работы соцсетей, стоимость рекламы и заработок блогеров выросли. «Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают <…> враждебность в отношении нашей страны и ее граждан <…>. Мы должны это пресечь», — пояснил депутат.
С 25 марта пользователям запрещенных соцсетей будет грозить штраф до 2,5 тыс. рублей за размещение рекламы, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 500 тыс. рублей.
Многие российские блогеры и инфлюэнсеры, которые зарабатывают на рекламе через эти соцсети, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин.
«Предусмотрительные производители контента частично перестроились еще после запрета в России западных соцсетей, новый запрет, который, скорее всего, примут, просто станет последним забитым гвоздем в крышку гроба тех, кто еще не успел либо так и не смог перевести свою аудиторию на альтернативные площадки», — добавила основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.
Также с 1 мая начнут действовать четыре новых кода ОКВЭД для блогеров, легально занимающихся предпринимательской деятельностью. По задумке, это поможет урегулировать налоговые проверки блогеров, которые смогут использовать специальные льготные налоговые режимы.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.