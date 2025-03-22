Россиянам запретят ставить рекламу в инстаграме* и X

Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный отметил, что, несмотря на запрет работы соцсетей, стоимость рекламы и заработок блогеров выросли. «Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают <…> враждебность в отношении нашей страны и ее граждан <…>. Мы должны это пресечь», — пояснил депутат.