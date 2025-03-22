«За день до выхода видео этот человек напомнил о себе. Зла, обиды не держу, но внимание на нем заострять не хочется. Ред флаг + ред флаг, хорошего ничего не вышло, усугубило [состояние] и подкинуло тараканов. Теперь у меня есть пример того, какое отношение к себе я не потерплю. Самое тупое, мы сходились, но в первый раз я схавала слишком много говна, а во второй заход предела калу не было. Ноль из десяти. Эти отношения меня разбили», — подчеркнула она и показала зацензуренное фото Славы Мэрлоу.