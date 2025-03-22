Модель и блогерка Карина Карамбейби рассказала о пережитом сексуализированном насилии и суицидальных мыслях. Девушка столкнулась с клинической депрессией и с трудом выбралась из тяжелого состояния.
«Это история о том, как я ******* [обманула] и ******** [потеряла] себя, годами отрицала весь ****** [кошмар] и заслуживающий целой серии „Who the fuck did I date?“. Если вам кажется, что это кринж, вы ошибаетесь. Кринж — это ******** [потерять] 8 миллионов, бегая за мальчиком-нарциссом», — рассказала блогерка и поставила на экран фото Славы Мэрлоу.
Инфлюенсерка долго не решалась записать ролик о своем ментальном здоровье, потому что «интернет плачущих не любит»: «Мне очень стыдно, что я со всем этим столкнулась. Стигма есть и будет еще очень долго, но бороться с ней нужно».
Клиническую депрессию блогерке диагностировали летом 2024 года: «На тот момент это был тяжелый случай, когда во мне не оставалось ничего, кроме желания умереть. Первый диагноз поставили три года назад, но только в прошлом году я начала лечиться. Когда я шла к врачу, думала, что это въевшаяся часть меня, но никогда не поздно начать».
«Мне было 17 лет, и я столкнулась с тем, с чем сталкивается каждая третья женщина в мире. Я не была накрашена или вызывающе одета. Чел, который додумался быть такой мразью, был мне совершенно незнаком», — поделилась Карамбейби.
По ее словам, инцидент пропал из ее памяти на четыре года, пока она не вступила в спор с близким человеком из‑за новости об изнасиловании с участием известного мужчины. «Я вспомнила, как мне тогда никто не поверил. Эти воспоминания лежали где‑то очень далеко. Когда они нахлынули, меня рвало, стало очень плохо», — отметила она.
Столкновение с травмирующими воспоминаниями пришлось на начало пандемии, и следующие три месяца модель провела в изоляции от друзей и знакомых.
«Находясь в нестабильном и травмированном состоянии, я захотела ощутить заветное мужское одобрение. В таком состоянии мне было нельзя входить в отношения, и я даже взяла паузу, но [ненадолго]. Может, сыграла моя воспитанная на ромкомах натура или ощущение, что меня больше никто никогда не полюбит», — предполагает Карамбейби.
«За день до выхода видео этот человек напомнил о себе. Зла, обиды не держу, но внимание на нем заострять не хочется. Ред флаг + ред флаг, хорошего ничего не вышло, усугубило [состояние] и подкинуло тараканов. Теперь у меня есть пример того, какое отношение к себе я не потерплю. Самое тупое, мы сходились, но в первый раз я схавала слишком много говна, а во второй заход предела калу не было. Ноль из десяти. Эти отношения меня разбили», — подчеркнула она и показала зацензуренное фото Славы Мэрлоу.
В 2021 году Карамбейби столкнулась с сильным расстройством пищевого поведения, тогда же ей диагностировали депрессию, но она бросила лечение, потому что парень посчитал ее агрессивной и странной.
«Я задумалась, что становлюсь менее удобной для него, но отбросила мысли и решила, что терапия мне больше не нужна. Надо было понять, что чел влюбился не в меня, а в образ», — посетовала блогерка.
Кроме того, она поверила психологине, которая «успевала развести ее на деньги»: гадала для клиентки на картах таро и практиковала гипноз.
Также на решение оставить лечение повлияло относительное улучшение состояния: «До него мне было стабильно плохо, а потом резко стало никак. Исчезли тревога и страх, а еще мысли, эмоции и голос в голове, который звал выпить воды. На деле стало только хуже, я не вошла в ремиссию, сомнительные пищевые привычки, боди-чекинги, взвешивания — все это осталось».
В то же время девушка не набирала вес и «оставалась тощей»: «Мне не хватало сил, чтобы поесть, еда не была в приоритете. Болезни плотно сплелись, а я оправдывала состояние взрослением».
Карамбейби обратилась к сервису подбора психотерапевта, но опыт оказался «пасмурным»: «Это сомнительно солнечные платформы, там одной стороне не доплачивают, другую калечат. В последствии я узнала, что у моих друзей позитивного опыта тоже не было. Название [платформы] сложно вспомнить, что‑то мне мешает, какая‑то бумажка или документ».
Ментальное состояние проявилось в частых болезнях, хотя анализы не показывали проблем: «Все шло из головы, это был единственный способ справиться со стыдом за свою бесполезность. Иногда у меня хватало сил на что‑то прикольное, но за пределами этого жизни не было. Например, я съездила в Америку на три недели, после этого не могла встать с кровати полтора месяца. Сходила сняться в видео к подружке — меня вырубало на неделю».
В какой‑то момент у блогерки пропало желание жить: «Не хотелось просыпаться. С седьмого класса началось желание не существовать, не рождаться вовсе, пассивное желание, без намерения сделать что‑то самому. Потом появились мысли с намерением. Когда эти мысли стали навязчивыми и громкими, я купила квартиру в ипотеку, чтобы ответственность за семью остановила меня. Думала, что стыд сыграет мне на руку. Это дурацкий способ, он не помог. Мне только стало стыдно, что я бесполезная и беспомощная».
Девушка попыталась рассказать о проблемах родным и близким, но из ее слов было сложно что‑то понять, а позже она столкнулась с непониманием с их стороны. В итоге ей удалось собраться с силами и отправиться на лечение.
«Первые три месяца лечения были тяжелыми. Антидепрессанты ощущались странно. От первой испытанной эмоции мне вскружило голову. Когда начинаешь заново испытывать эмоции, возвращаются сразу все, меня снова начали тревожить тело и вес. Мне было тяжело смотреть в зеркало. Появилось потение, от меня сильно воняло, я переодевалась по нескольку раз за ночь. ЖКТ не привыкла перерабатывать столько воды и пищи, появились отеки и прыщи», — вспомнила она.
Кроме того, у инфлюэнсерки возникло тревожное ощущение, что она отстала от сверстников и коллег, потому что их контент менялся и развивался, а у нее произошел регресс. Также она отказалась от музыки и сладкого. В конце ролика она поблагодарила близких и друзей за поддержку и напомнила поклонникам, что о здоровье и психическом состоянии необходимо заботиться.
Карина Карамбейби стала известной благодаря развлекательным роликам на ютубе, а также многочисленным тиктокам. Сейчас на нее подписаны более 3,7 млн человек.