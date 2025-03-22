В Москве открыли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В годовщину трагедии Следственный комитет заявил, что теракт был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. По словам представителя ведомства, шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по подозрению в вербовке исполнителей и организации их обучения. а данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми.