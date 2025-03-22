В Москве открыли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В Красногорске открыли мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости».
«Crocus Group возведет мемориал в память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года в „Крокус Сити Холле“. Монумент будет исполнен в чёрном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов», — сказано в телеграм-канале Crocus Group.
Монумент, установленный рядом с залом имени Муслима Магомаева, представляет собой две стелы со скошенными вершинами, на которых изображены журавли, устремлённые в небо. Надпись «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года» напоминает о трагедии. После снятия покрывала у подножия памятника начали появляться цветы, игрушки, венки и фотографии погибших.
В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, представители властей, спасатели, родственники жертв и общественные активисты.
Поисково-спасательный отряд «Спасрезерв», участвовавший в ликвидации последствий теракта, возложил цветы к памятнику. «Это было морально сложно, не могу сказать, насколько это было ужасно», — поделился командир экипажа «Центр» Валерий Фомин.
В годовщину трагедии Следственный комитет заявил, что теракт был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. По словам представителя ведомства, шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по подозрению в вербовке исполнителей и организации их обучения. а данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.
В прошлом году шла дискуссия о том, что делать на месте сгоревшего «Крокуса»: восстановить концертный зал, сделать мемориальный парк, построить церковь или открыть памятник.
В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключил возведение на месте «Крокуса» нового ТЦ.
По данным Human Rights Watch, после теракта мигранты из Центральной Азии стали чаще сталкиваться с притеснениями и насилием в России. Участники опроса сообщили организации, что их стали чаще преследовать по этническому признаку и произвольно задерживать, причем ксенофобию проявляют, как полицейские, так и частные лица и националистические группировки.