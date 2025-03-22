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Права на франшизу «Техасская резня бензопилой» выставили на продажу

Сегодня в 09:43
Фото: Everett Collection

Права на франшизу «Техасская резня бензопилой» выставили на продажу. Ими заинтересовались режиссер ДжейТи Моллнер и продюсер Рой Ли, авторы триллера «Сталкер», сообщает Deadline.

Если права на франшизу достанутся Моллнеру, то актер Глен Пауэлл готов прочитать сценарий и, возможно, принять участие в съемках. Однако «Техасской резней бензопилой» также заинтересовались студии Lionsgate и A24. Последняя хочет выпускать меньше авторских фильмов и больше коммерческих и занялась сериалом-приквелом к серии хорроров «Пятница, 13-е».

Deadline допускает, что к торгам за права может присоединиться студия Neon, которое часто выпускает хорроры и ищет новый большой проект.

На данный момент права принадлежат Legendary Pictures, а распоряжается ими агентство Verve.

В 2022 году на Netflix вышла новая версия «Техасской резни бензопилой», продолжение оригинального хоррора 1974 года. Однако зрители и критики встретили ужастик прохладно.

«Техасская резня бензопилой» режиссера Тоуба Хупера считается одним из культовых хорроров. Главный герой и антагонист Томас Хьюитт вырос в жуткой семье каннибалов. Прообразом персонажа послужил серийный убийца, некрофил и похититель трупов Эд Гин. Хьюитт стал частым гостем массовой культуры, появлялся во множестве сиквелов и приквелов «Резни».

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