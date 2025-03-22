Права на франшизу «Техасская резня бензопилой» выставили на продажу

Если права на франшизу достанутся Моллнеру, то актер Глен Пауэлл готов прочитать сценарий и, возможно, принять участие в съемках. Однако «Техасской резней бензопилой» также заинтересовались студии Lionsgate и A24. Последняя хочет выпускать меньше авторских фильмов и больше коммерческих и занялась сериалом-приквелом к серии хорроров «Пятница, 13-е».