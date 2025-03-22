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Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Сегодня в 09:32
Фото: Пелагия Тихонова /Агентство «Москва»

В Москве скончалась народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал он в телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Shot, причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени, у актрисы остановилось сердце.

«Она стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели», — отмечено в посте.

Как сообщали Shot и Mash, Голубкиной регулярно ставили обезболивающие уколы, а в октябре 2024-го у нее диагностировали злокачественное заболевание системы крови, присвоив паллиативный статус.

«Если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встает с кровати из‑за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких», — говорится в публикации.

По словам дочери Марии Голубкина, последние десять лет Лариса проживала в медицинском пансионате, а в последние пять — страдала от двух видов онкологии и болезни Паркинсона. Голубкиной также диагностировали злокачественное заболевание системы крови и присвоили паллиативный статус, писал Mash.

«Она не ходит, <…>. У нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. <…> Ты сидишь, думаешь: „Только что чуть не умерла“. Тебя врач говорит: „Она сейчас умрет, у нее метастазы“. Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказала дочь актрисы в программе «Звезды сошлись» на НТВ в январе 2025 года.

В публикациях Mash также упоминалось, что у актрисы были нарушены слух и зрение.

Голубкина прославилась благодаря дебютной роли Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Она окончила ГИТИС в 1964 году, после чего стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии. В ее фильмографии — более 20 ролей, включая ленты «Дайте жалобную книгу» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1967) и «Трое в лодке, не считая собаки» (1979).

Награжденная двумя орденами «Знак Почета» и орденом Дружбы актриса запомнилась не только киноролями. В «Гусарской балладе» она сама исполнила вокальные партии и часть трюков. После смерти Андрея Миронова, с которым состояла в браке с 1977 по 1987 год, актриса продолжила работу в театре и на эстраде, исполняя романсы и песни Клавдии Шульженко.

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