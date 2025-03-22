Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

«Она не ходит, <…>. У нее волос уже практически нет. Она лежит, у нее сиделка, которая меняется один раз в месяц, потому что они не выдерживают, очень тяжело. <…> Ты сидишь, думаешь: „Только что чуть не умерла“. Тебя врач говорит: „Она сейчас умрет, у нее метастазы“. Потом ей делают МРТ — у нее метастаз нет», — рассказала дочь актрисы в программе «Звезды сошлись» на НТВ в январе 2025 года.