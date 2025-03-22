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Аманда Сейфрид: «Надеюсь, на моей могиле напишут, что я играла в „Дрянных девчонках“»

Сегодня в 10:29
Фото: Paramount Pictures

Звезда «Дрянных девчонок» Аманда Сейфрид надеется, что фанаты вспомнят культовую комедию даже после ее смерти. Об этом она рассказала в выпуске подкаста Happy Sad Confused.

Ведущий шоу предположил, что девочки-подростки могут до конца жизни актрисы подходить к ней каждый день и вспоминать цитаты из фильма.

«Надеюсь, его процитируют на моей могиле. Люди до сих пор находят в нем отклик. Он объединил нас тогда и продолжает это делать. Я всегда буду рада вспоминать о нем», — поделилась Сейфрид.

Она добавила, что юмор картины кажется ей вечным, а сюжет — моментом, застывшим во времени.

«Я никогда не забуду, что „Дрянные девчонки“ сделали для меня как для человека», — отметила актриса.

Сейфрид дебютировала в кино именно в «Дрянных девчонках», где снялась вместе с Линдсей Лохан, Рейчел МакАдамс, Лейси Чеберт, Лиззи Каплан и Тиной Фей. Фильм, мгновенно ставший классикой подросткового кино с цитатами на все случаи жизни, породил телевизионный сиквел 2011 года, бродвейский мюзикл и его экранизацию 2024 года.

Актриса с трепетом вспомнила рабочий процесс: «Уверена, мой опыт создания фильма никак не связан с его успехом. Для меня все было впервые: я никогда раньше не снималась в кино, не работала на такой площадке. А вокруг были люди с опытом. Для меня все было новым».

«Отношения были новыми. Мы все невероятно сблизились, и это было так… чисто и весело», — добавила артистка, которой на момент съемок было всего 17 лет.

Ранее Сейфрид намекнула, что в разработке находится сиквел триллера «Тело Дженнифер». Актриса отметила, что это не официальное подтверждение готовящегося проекта, но намекнула, что процесс идет.

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