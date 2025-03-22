Аманда Сейфрид: «Надеюсь, на моей могиле напишут, что я играла в „Дрянных девчонках“»

Актриса с трепетом вспомнила рабочий процесс: «Уверена, мой опыт создания фильма никак не связан с его успехом. Для меня все было впервые: я никогда раньше не снималась в кино, не работала на такой площадке. А вокруг были люди с опытом. Для меня все было новым».