«Нет ничего важнее правды»: вышел трейлер байопика об Анне Политковской «Words of War»

Rolling Pictures показала трейлер байопика об Анне Политковской «Words of War». В мировой прокат политический триллер выйдет 2 мая.
«„Слова войны“ — это дань уважения Анне Политковской и журналистам по всему миру, чьи бесстрашные репортажи о жестоких войнах и неприкрытая критика бесчеловечных лидеров необходимы для защиты наших свобод» — отметил продюсер проекта Шон Пенн.
«Этот фильм прекрасно работает как кино, его драматургия увлечет вас, но в то же время заставит задуматься о том, как мы можем переосмыслить свое место в мире и что должны делать наши голоса. Как сама Анна говорила: „Нет ничего ценнее правды“», — добавил он.
Судя по трейлеру, в основу сюжета легли не только материалы журналистки о Второй чеченской войне, но и ее деятельность во время теракта в Театральном центре на Дубровке, а также отравление по дороге в Беслан.
Главную роль исполнила Максин Пик («Черное зеркало»), ее мужа Александра сыграл Джексон Айзекс, а сына Илью — Харри Лоути («Джокер: Безумие на двоих», «Индустрия»).
Также в картине приняли участие Киран Хайндс (Манс Налетчик из «Игры престолов») в роли главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, Элли Бамбер («Под покровом ночи») — в роли Елены Милашиной и Бен Майлс («Захваченный рейс») — в роли Юрия Щекочихина.
Режиссером проекта выступил Джеймс Стронг, ранее снимавший эпизоды «Доктора Кто», «Аббатства Даунтон» и оцененного критиками «Мистер Бейтс против почтового отделения».
*Дмитрий Муратов внесен Минюстом в реестр иноагентов.