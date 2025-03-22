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«Нет ничего важнее правды»: вышел трейлер байопика об Анне Политковской «Words of War»

Сегодня в 07:32
Кадр: Rotten Tomatoes Indie / YouTube

Rolling Pictures показала трейлер байопика об Анне Политковской «Words of War». В мировой прокат политический триллер выйдет 2 мая.

«„Слова войны“ — это дань уважения Анне Политковской и журналистам по всему миру, чьи бесстрашные репортажи о жестоких войнах и неприкрытая критика бесчеловечных лидеров необходимы для защиты наших свобод» — отметил продюсер проекта Шон Пенн.

«Этот фильм прекрасно работает как кино, его драматургия увлечет вас, но в то же время заставит задуматься о том, как мы можем переосмыслить свое место в мире и что должны делать наши голоса. Как сама Анна говорила: „Нет ничего ценнее правды“», — добавил он.

Судя по трейлеру, в основу сюжета легли не только материалы журналистки о Второй чеченской войне, но и ее деятельность во время теракта в Театральном центре на Дубровке, а также отравление по дороге в Беслан.

Главную роль исполнила Максин Пик («Черное зеркало»), ее мужа Александра сыграл Джексон Айзекс, а сына Илью — Харри Лоути («Джокер: Безумие на двоих», «Индустрия»).

Также в картине приняли участие Киран Хайндс (Манс Налетчик из «Игры престолов») в роли главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, Элли Бамбер («Под покровом ночи») — в роли Елены Милашиной и Бен Майлс («Захваченный рейс») — в роли Юрия Щекочихина.

Режиссером проекта выступил Джеймс Стронг, ранее снимавший эпизоды «Доктора Кто», «Аббатства Даунтон» и оцененного критиками «Мистер Бейтс против почтового отделения».

*Дмитрий Муратов внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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