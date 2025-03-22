«Нет ничего важнее правды»: вышел трейлер байопика об Анне Политковской «Words of War»

«Этот фильм прекрасно работает как кино, его драматургия увлечет вас, но в то же время заставит задуматься о том, как мы можем переосмыслить свое место в мире и что должны делать наши голоса. Как сама Анна говорила: „Нет ничего ценнее правды“», — добавил он.