Шоураннер сериала по One Piece покинул проект после окончания съемок второго сезона

«Был период в мои 20 лет, когда я только переехал в Лос-Анджелес, пытался пробиться в кино- и телеиндустрию и находился в глубокой депрессии. Я просто ходил на работу и домой, не общаясь ни с кем. Тогда я решил погрузиться в «One Piece», потому что там были сотни серий, а мне больше нечем было заняться». Я наткнулся на эту историю в очень темный и тяжелый момент, но именно она помогла мне выбраться. «One Piece» — невероятно позитивная и вдохновляющая серия. Это и заставило меня бороться за участие в живой адаптации — я чувствую, что должен ей многое», — делился он в интервью изданию.