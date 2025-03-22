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Шоураннер сериала по One Piece покинул проект после окончания съемок второго сезона

Сегодня в 06:44

Продюсер Мэтт Оуэнс покинул сериал «One Piece» от Netflix после окончания съемок второго сезона. Об этом он сообщил в своем аккаунте в инстаграме*.

«Последние шесть лет работы над адаптацией «One Piece» изменили мою жизнь. Моя мечта воплотилась в жизнь. Но еще мне было ОЧЕНЬ тяжело. Поэтому я схожу с «Гоинг Мерри», чтобы взять паузу и сосредоточиться на себе и своем психическом здоровье», — написал сценарист сериала.

«Сейчас я сделаю перерыв, займусь терапией, попробую прокачаться в Marvel Rivals и вернусь обновленным для новых приключений», — пообещал он, но не уточнил, продолжит ли работу над сериалом в будущем.

Мэтт Оуэнс был исполнительным продюсером и со-шоураннером обоих сезонов, выполнял ключевую роль в создании сериала, определял его творческое видение и долгосрочные планы. По его словам в интервью Deadline, у продюсера был готов «шестилетний план» на проект и продумана структура следующих частей.

Его уход не повлияет на постпродакшн второго сезона. Работу продолжит Джо Тракс, присоединившийся к проекту как со-шоураннер и исполнительный продюсер. Перспективы третьего сезона также остаются под вопросом, но не находятся под угрозой, отмечает Deadline.

Ранее Оэунс признавался, что манга «One Piece» помогла ему справиться с депрессией в молодости.

«Был период в мои 20 лет, когда я только переехал в Лос-Анджелес, пытался пробиться в кино- и телеиндустрию и находился в глубокой депрессии. Я просто ходил на работу и домой, не общаясь ни с кем. Тогда я решил погрузиться в «One Piece», потому что там были сотни серий, а мне больше нечем было заняться». Я наткнулся на эту историю в очень темный и тяжелый момент, но именно она помогла мне выбраться. «One Piece» — невероятно позитивная и вдохновляющая серия. Это и заставило меня бороться за участие в живой адаптации — я чувствую, что должен ей многое», — делился он в интервью изданию.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Теги:
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