Отец Илона Маска: Илон не может быть расистом, он дружил с темнокожими слугами

«Их не волновала вся политическая ерунда. Мы жили в очень хорошо управляемой, законопослушной стране, где вообще не было преступности. Вообще никакой. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — отметил Маск-старший, отвечая на вопросы о враждебном отношении его сына к инициативам по разнообразию, равенству и инклюзивности.