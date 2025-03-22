Отец Илона Маска: Илон не может быть расистом, он дружил с темнокожими слугами

Отец Илона Маска Эррол Маск считает, что его сын не может быть расистом, и рассказал о его дружбе с темнокожими слугами в доме семьи. Об этом говорится в его ответе журналистам The Washington Post.
Илон Маск провел детство и юность в ЮАР в последние десятилетия апартеида — системы расовой сегрегации, жестоко подавлявшей черное большинство. Предприниматель редко говорит об этом периоде, лишь отмечая: «У меня было трудное детство».
По словам главы семьи, Илон и его брат Кимбал «интересовались мотоциклами, компьютерами, баскетболом и немного девушками».
«Их не волновала вся политическая ерунда. Мы жили в очень хорошо управляемой, законопослушной стране, где вообще не было преступности. Вообще никакой. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — отметил Маск-старший, отвечая на вопросы о враждебном отношении его сына к инициативам по разнообразию, равенству и инклюзивности.
Эррол Маск добавил, что среди друзей сына были темнокожие сверстники, а еще подтвердил, что владел шахтой по добыче изумрудов, которая «помогла мне и сыновьям прокормиться во время краха апартеида в ЮАР». Илон Маск ранее называл эту информацию «фейком».
Как отмечают журналисты WP, родители развелись, когда Илону было 8 лет, а в школе он сталкивался с травлей. При этом, как и другие белые жители Претории, Маск пользовался привилегиями в обществе, построенном на угнетении темнокожего населения.
Одноклассник Маска по Преторийской старшей школе для мальчиков Рудольф Пинаар назвал подростоковые годы «пузырем привилегий»
«Не уверен, что Илон способен понять системную дискриминацию и борьбу, потому что это не его опыт. Его нынешняя жизнь в некотором смысле похожа на ту, что была при апартеиде — богатство, статус, общество, построенное ради поддержки его и ему подобных», — считает он.
Маск возглавляет департамент эффективности правительства в администрации Дональда Трампа. В своем аккаунте в твиттере он активно высказывается против политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Например, после авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона в январе 2025 года он бездоказательно написал, что «DEI приводит к смерти людей».
Кроме того, бизнесмен поддерживал чужие посты с заявлениями о том, небелые люди ненавидят белых и что в США действует системный расзим против белых, называл нелегальную иммиграцию «цивилизационным суицидом» и «вторжением», утверждал, что снижение рождаемости ведет к «коллапсу населения», и призывал «умных людей» чаще рожать.
Когда его жест на параде в честь вступления Дональда Трампа в должность президента привлек множество критики, Маск отреагировал шутками с отсылками на нацизм.