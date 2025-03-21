Остин Абрамс из «Эйфории» может сыграть главную роль в новой экранизации Resident Evil

Новый фильм по мотивам Resident Evil собирается снять Зак Креггер, ранее снявший «Варвара». Вместе с Абрамсом он поработал над триллером «Оружие», в котором также снялись Педро Паскаль и Джош Бролин, а премьера ожидается в 2026 году.