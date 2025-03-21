Остин Абрамс из «Эйфории» может сыграть главную роль в новой экранизации Resident Evil

Актер Остин Абрамс, известный по ролям в «Эйфории» и «Волках», ведет переговоры о съемках в главной роли в экранизации видеоигры Resident Evil. Об этом сообщает Deadline.
Новый фильм по мотивам Resident Evil собирается снять Зак Креггер, ранее снявший «Варвара». Вместе с Абрамсом он поработал над триллером «Оружие», в котором также снялись Педро Паскаль и Джош Бролин, а премьера ожидается в 2026 году.
Новый фильм по Resident Evil, в отличие от предыдущих экранизаций, обещает быть ближе к оригинальной игре. Его релиз запланирован на 18 сентября 2026 года. Креггер выступил одним из сценаристов.
В июле 2024-го компания Capcom объявила о разработке новой части Resident Evil. Создатель Resident Evil 7 Коси Наканиси признался, что после выхода последней игры было трудно понять над чем работать, но, по его словам, команда нашла амбициозную идею для новой части.
Последняя часть Resident Evil вышла в 2021 году. Главным героем игры выступал Итан Уинтерс — протагонист Resident Evil 7: Biohazard, который в результате неизвестных событий оказался в загадочной заснеженной деревне.