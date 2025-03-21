Кристоф Вальц появится в пятом сезоне «Убийств в одном здании»

Двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц присоединился к актерскому составу пятого сезона «Убийств в одном здании». Но у него будет эпизодическая роль, сообщает Variety.
Как это обычно бывает с «Убийствами в одном здании», подробности о персонажах и сюжете нового сезона держатся в тайне. Пятый сезон в настоящее время находится в производстве.
Четвертый сезон «Убийств в одном здании» выйдет в эфир в 2024 году. Наряду с ведущими актерами Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес в актерский состав вошли Мерил Стрип, Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория, Джейн Линч, Ричард Кайнд, Мелисса Маккарти, Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.
Сериал выпускает Hulu. Известно, что в пятом сезоне также сыграют Киган-Майкл Ки и Теа Леони.
Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». В сентябре 2024 его продлили на пятый сезон.