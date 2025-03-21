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Сценарист «Переходного возраста» предложил запретить детям соцсети и телефоны в школах

Вчера в 18:55

Сценарист популярного сериала «Переходный возраст» Джек Торн считает нужным запретить детям пользоваться соцсетями. Он выразил обеспокоенность токсичной маскулинностью, которая творится в сети, в разговоре с Би-би-си.

«Переходный возраст» рассказывает о школьнике, которого арестовывают за убийство одноклассника, и исследует обстоятельства — психологические и социальные, которые к этому привели. Сериал обращает внимание на рост женоненавистничества среди мальчиков, влияние соцсетей на их взгляды и проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие своих детей.

«Мы считаем, что, возможно, ответ на это лежит в парламенте и законодательстве — и в том, чтобы оторвать детей от телефонов в школе и вообще оторвать детей от социальных сетей», — сказал Торн.

Сценарист признался, что распространяемые в соцсетях идеи о маскулинности привлекали бы и его в 13-летнем возрасте. «Если мне 13 лет, и я чувствую себя одиноким, изолированным и непривлекательным, то эти вещи стали бы ответом на мою боль», — пояснил Торн.

В ноябре 2024 года власти Австралии запретили пользоваться соцсетями детям и подросткам младше 16 лет. С конца этого года тикток, X и другие платформы должны будут ограничивать для них вход в свои сервисы.

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