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Женщину в Бразилии ушла с работы из‑за видео, где она отказывается уступить ребенку место в самолете

Сегодня в 17:55
Фото: @jeniffercastro

Бразильянка Дженнифер Кастро, видео с которой стало популярным, рассказала, что не выходила из дома и потеряла работу в банке. Она собирается судится с тем, кто снял и выложил ролик, в котором она отказывается уступить ребенку место возле окна, сообщает Daily Mail.

29-летняя Кастро начала получать оскорбления после публикации видео инцидента, произошедшего в самолете авиакомпании GOL Airlines в декабре 2024 года. «После этого инцидента моя жизнь изменилась так, как я и представить себе не могла. <…> Я стала объектом осуждений, нападок и домыслов со стороны людей, которые даже не знают всей истории», — рассказала Кастро.

«Меня удивил тот факт, что человек, не имеющий никакого отношения к ситуации, начал снимать меня без разрешения, оскорбляя меня и пытаясь публично опозорить меня просто потому, что я не хотела пересаживаться», — сказала Кастро.

Однако не все в соцсетях ополчились на Кастро. После резонанса число ее подписчиков в инстаграме* увеличилось до 2,1 млн. Она даже успела заключить контракты с несколькими брендами.

Теперь же Кастро подает в суд на автора видео и авиакомпанию, требуя компенсации за страдания и ущерб, причиненные в результате пережитого. Однако сумму компенсации она раскрывать не стала. «Я решила подать в суд на авиакомпанию, потому что то, что со мной произошло, стало для меня огромным позором, и эта ситуация никогда не должна была дойти до этого уровня», — сказала она.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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