Женщину в Бразилии ушла с работы из‑за видео, где она отказывается уступить ребенку место в самолете

Теперь же Кастро подает в суд на автора видео и авиакомпанию, требуя компенсации за страдания и ущерб, причиненные в результате пережитого. Однако сумму компенсации она раскрывать не стала. «Я решила подать в суд на авиакомпанию, потому что то, что со мной произошло, стало для меня огромным позором, и эта ситуация никогда не должна была дойти до этого уровня», — сказала она.