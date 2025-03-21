Более 40 мужчин обвинили экс-главу Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса в изнасилованиях

Более 40 мужчин обвинили бывшего генерального директора Abercrombie & Fitch (A&F) в изнасиловании, сексуализированном насилии и накачивании их наркотиками, сообщила Би-би-си.
Майк Джеффрис, которому в октябре предъявили обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, столкнулся с несколькими гражданскими исками. В них утверждается, что он совершал насилие над мужчинами, выдавая это за модельные кастинги для модного бренда.
Самые ранние обвинения относятся еще к 1990-м годам, когда Джеффрис только начал работать в A&F. По словам адвокатов, среди предполагаемых жертв теперь числятся не только бывшие модели, но и сотрудники компании. Ранее Джеффрис отверг все выдвинутые против него обвинения.
На A&F подали в суд за халатность. В исках утверждается, что компания сознательно содействовала «чудовищным сексуальным преступлениям» Джеффриса и его партнера Мэтью Смита. Владелец бренда Hollister заявил, что «потрясен и возмущен» предполагаемым поведением Майка Джеффриса.
В новых обвинениях некоторые мужчины утверждают, что уже работали в A&F, когда подверглись сексуализированному насилию. Это вызывает вопросы о том, какие меры компания предприняла для защиты сотрудников и привлечения Джеффриса к ответственности, пока он занимал пост генерального директора и председателя совета директоров с 1992 по 2014 год.
Сейчас 80-летний Джеффрис находится под домашним арестом после обвинений в организации международной сети торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и проституции. Вместе с ним обвинения предъявлены его 61-летнему партнеру Мэтью Смиту и их посреднику Джеймсу Джейкобсону.
Их аресты последовали за выходом подкаста и документального фильма Би-би-си в 2023 году, в которых предпринимателей обвинили в создании тщательно продуманной схемы по вербовке молодых мужчин для секса в США, Европе и Северной Африке. В случае обвинительного приговора им грозит пожизненное заключение.