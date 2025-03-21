Более 40 мужчин обвинили экс-главу Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса в изнасилованиях

Самые ранние обвинения относятся еще к 1990-м годам, когда Джеффрис только начал работать в A&F. По словам адвокатов, среди предполагаемых жертв теперь числятся не только бывшие модели, но и сотрудники компании. Ранее Джеффрис отверг все выдвинутые против него обвинения.