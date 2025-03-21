Новыми продюсерами бондианы могут стать Эми Паскаль и Дэвид Хейман

Эми Паскаль и Дэвид Хейман ведут переговоры с Amazon MGM Studios о том, чтобы возглавить франшизу о Джеймсе Бонде, сообщил Deadline.
В качестве продюсера Паскаль работала над франшизой «Человек-паук» с Томом Холландом, а также серии фильмов Sony о злодеях известного супергероя: «Веном», «Морбиус» и «Крейвен-охотник».
Хейман в 1999 году приобрел права на экранизацию книг о Гарри Поттере и выступил продюсером всех восьми фильмов серии. Он также продюсировал картины «Однажды… в Голливуде», «Я — легенда!» и «Гравитация».
В конце февраля студия Amazon MGM Studios заявила о получении полного творческого контроля над франшизой о Бонде. Давние правообладатели наследия 007, Майкл Г.Уилсон и Барбара Брокколи, сообщили, что отойдут от руководства популярной сагой.
В соответствии с условиями соглашения, Amazon MGM Studios, Уилсон и Брокколи создают новое совместное предприятие для управления интеллектуальными правами на Джеймса Бонда. Все три стороны останутся совладельцами культовой франшизы, но творческий контроль перейдет к Amazon MGM.