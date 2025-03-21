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Мемы, созданные ИИ, стали смешнее человеческих, утверждают исследователи

Сегодня в 15:35
Фото: Brooke Cagle/Unsplash

Подписи к мемам, созданные ИИ, зачастую смешнее, креативнее и популярнее, чем те, что написаны человеком, выяснила группа исследователей из Швеции и Германии. Об этом сообщил онлайн-портал Medium.

В исследовании, которое будет представлено на предстоящей конференции по ИИ, проверялось, насколько хорошо машины могут генерировать юмор. «С сожалением вынужден сообщить, что тест Тьюринга для мемов пройден», — сказал профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик, изучающий вопросы ИИ.

Тем не менее авторы исследования пока не готовы полностью передать комедийную индустрию в руки машин. «Человеческое творчество по-прежнему имеет решающее значение для контента, который объединяет на более глубоком уровне», — отмечают они.

В ходе эксперимента люди состязались с OpenAI GPT-4o в трех категориях мемов: работа, еда и спорт. ИИ не создавал изображений — только подписи. Когда группа онлайн-участников оценила результаты, мемы, созданные ИИ, получили в среднем самые высокие баллы за юмор, креативность и расшариваемость. Больше всего смеялись над мемами, связанными с работой, а вот с едой и спортом дела обстояли не так хорошо.

Как отметили эксперты, ИИ-мемы получили высокие оценки, потому что они основаны на огромном количестве данных из интернета, обученных распознавать форматы шуток, которые вызывают отклик у аудитории. Это объясняет, почему ИИ создает мемы, которые неизменно хороши, но редко гениальны, отметили авторы исследования.

Подписи, созданные людьми, основаны на личном опыте, а значит, они могут полностью провалиться или стать самой смешной вещью, которую вы видели за всю неделю. «Один из уроков заключается в том, что многие люди находят плохие мемы смешными и интересными», — прокомментировал Моллик.

Исследователи предложили людям и ИИ не конкурировать в создании мемов, а работать над их созданием вместе. ИИ генерирует массу идей, а человек отбирает лучшие из них.

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