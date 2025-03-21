Мемы, созданные ИИ, стали смешнее человеческих, утверждают исследователи

В ходе эксперимента люди состязались с OpenAI GPT-4o в трех категориях мемов: работа, еда и спорт. ИИ не создавал изображений — только подписи. Когда группа онлайн-участников оценила результаты, мемы, созданные ИИ, получили в среднем самые высокие баллы за юмор, креативность и расшариваемость. Больше всего смеялись над мемами, связанными с работой, а вот с едой и спортом дела обстояли не так хорошо.