Самого дорогого в мире пса продали за 5,7 млн долларов. Он помесь волка и собаки

Восьмимесячный щенок по кличке Кадабомб Оками стал самой дорогой собакой в мире. Его продали за 5,7 млн долларов, сообщает The Sun.
Кадабомб ― гибрид кавказской овчарки и настоящего волка ― считается первым в своем роде. Щенка вывели в США и продали через брокера известному индийскому заводчику собак С.Сатишу. Он владеет более 150 собак различных пород.
«Это невероятно редкая порода собак, и он выглядит в точности как волк. Раньше таких собак в мире не продавали. Собака была выведена в США, и это что‑то выдающееся. Я потратил 50 млн рупий на покупку этого щенка, потому что я люблю собак, хочу владеть уникальными породами и представить их в Индии», ― прокомментировал Сатиш, который также возглавляет Ассоциацию заводчиков собак Индии.
В свои восемь месяцев Кадабомб Оками весит 75 килограмм, а его рост достигает 76 сантиметров в холке. Каждый день этот щенок ест по 3 килограмма сырой курицы.
Все собаки Сатиша живут на его ферме площадью 28 тыс. квадратных метров. У каждого питомца есть отдельный вольер размером 6×6 метров. Для защиты своих псов заводчик построил вокруг участка стену высотой 3 метра и установил круглосуточное видеонаблюдение.
Среди питомцев Сатиша есть и другие редкие собаки. К примеру, чау-чау с синим языком, который напоминает циньлинскую панду. Заводчик купил его в прошлом году за 3,2 млн долларов.