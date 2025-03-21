Самого дорогого в мире пса продали за 5,7 млн долларов. Он помесь волка и собаки

«Это невероятно редкая порода собак, и он выглядит в точности как волк. Раньше таких собак в мире не продавали. Собака была выведена в США, и это что‑то выдающееся. Я потратил 50 млн рупий на покупку этого щенка, потому что я люблю собак, хочу владеть уникальными породами и представить их в Индии», ― прокомментировал Сатиш, который также возглавляет Ассоциацию заводчиков собак Индии.