Минюст признал иноагентами режиссера Ивана Вырыпаева и гитариста «Короля и Шута» Александра Балунова

Александр Балунов в разное время выступал в роли гитариста и басиста хоррор-панк-группы «Король и Шут». В 2019 году он издал книгу «Король и Шут. Как в старой сказке». В декабре 2024-го музыканта оштрафовали за «дискредитацию» российской армии.