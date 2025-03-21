Минюст признал иноагентами режиссера Ивана Вырыпаева и гитариста «Короля и Шута» Александра Балунова

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего гитариста «Короля и Шута» Александра Балунова, а также режиссера Ивана Вырыпаева.
Вместе с ними в список попали писатель Михаил Шишкин, художник Станислав Комиссаров и журналистка Низфа Аршба.
Александр Балунов в разное время выступал в роли гитариста и басиста хоррор-панк-группы «Король и Шут». В 2019 году он издал книгу «Король и Шут. Как в старой сказке». В декабре 2024-го музыканта оштрафовали за «дискредитацию» российской армии.
Иван Вырыпаев известен по фильмам «Эйфория» и «Кислород». С 2013 по 2016 год он работал художественным руководителем театра «Практика», а в 2020–2021 годах — генеральным продюсером проекта «Okko Theatre». С 2014 года драматург живет в Польше.
В мае 2023-го Вырыпаева объявили в розыск за распространении фейков о Вооруженных силах РФ.