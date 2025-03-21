Михаил Локшин обвинил голливудских продюсеров в попытках сорвать прокат «Мастера и Маргариты» в США

Luminosity Pictures взялась за «Мастера и Маргариту» Локшина в конце 2024 года, тогда же против проката выступили Мигунова-Дали и Ло. Вокруг прав на произведение ранее судились, и суд вынес решение в пользу издателя, а не предполагаемых наследников Булгакова Сергея и Дарьи Шиловских.