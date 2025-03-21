Михаил Локшин обвинил голливудских продюсеров в попытках сорвать прокат «Мастера и Маргариты» в США

Дистрибьютор Luminosity Pictures, желавший показать в США «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина, подал в суд на продюсеров. Их обвиняют в попытках срыва проката, сообщает Variety.
Продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло объявили о приобретении прав на собственную англоязычную адаптацию «Мастера и Маргариты» и тем самым заблокировали прокат фильма Локшина в США. Однако Luminosity Pictures настаивает, что одноименная книга Михаила Булгакова — это общественное достояние.
Luminosity Pictures взялась за «Мастера и Маргариту» Локшина в конце 2024 года, тогда же против проката выступили Мигунова-Дали и Ло. Вокруг прав на произведение ранее судились, и суд вынес решение в пользу издателя, а не предполагаемых наследников Булгакова Сергея и Дарьи Шиловских.
Локшин настаивает, что «после тщательного юридического исследования» Luminosity может доказать, что «Мастер и Маргарита» находится в общественном достоянии. Дата премьеры его фильма в США не раскрывается.
Несмотря на суд из‑за проката «Мастера и Маргариты» на англоязычных территориях, фильм уже вышел или выйдет в кинотеатрах Италии, Германии и Австрии.