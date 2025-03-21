Паулина Андреева подтвердила развод с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева подтвердила в своих соцсетях развод с Федором Бондарчуком.
По словам актрисы, они никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Андреева подчеркивает, что такого не случилось и в этот раз, но пара посчитала правильным сделать официальное заявление.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена.
Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — отметила Андреева.
Слухи о расставании пары появились еще в сентябре 2024 года. Тогда Бондарчук и Андреева приехали на мероприятие раздельно.