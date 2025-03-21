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Рэпер The Limba назвал «красным флагом» большие икры у девушек. Его раскритиковали в сети

Сегодня в 13:47
Фото: The Limba/«Яндекс Музыка»

Казахстанский рэпер The Limba стал гостем подкаста на ютуб-канале VSRAP, где затронул тему «красных флагов» у девушек. Вместе с рэпером в подкасте участвовали стример Бустер, рэпер Yanix и блогер Сатир.

В один момент они стали обсуждать тревожные знаки при выборе партнерши. The Limba сказал, что для него «ред-флаг» ― это большие икры у девушек. Рэпер также заявил, что не стал бы встречаться с девушкой, которая уходит от ответа на вопрос, кто она по национальности. Если девушка отвечает, что у нее «столько всего намешано» ― для The Limba это тоже «красный флаг».

«Потому что человек будто не понял, кто он, и не может сформулировать ответ на вопрос», ― пояснил он.

Еще музыканта оттолкнет, если на вопрос «Какую музыку ты слушаешь?» девушка ответит, что она меломанка. Аналогично и с ответом на вопрос «Какое блюдо твоя мама готовит невкусно?». «Если она отвечает, что моя мама все блюда готовит вкусно — „ред флаг“», — заявил рэпер.

В сети пользователи раскритиковали The Limba. Они обвинили его в сексизме, а некоторые даже призвали «отменить» артиста. «Лимба как тот знакомый, с которым всегда стыдно появиться на людях…» ― написал один из юзеров.

После волны хейта рэпер выложил видео с извинениями. «Мои слова вырвали из контекста. Мне вообще пофиг, кто ты по национальности, я ко всем отношусь отлично. Мне просто не нравится, когда человек конкретно не может ответить на этот вопрос. Все описанные в подкасте вещи не являются для меня „красными флагами“. То есть я не буду убивать человека из‑за того, что он ответил неправильно на мои вопросы. По поводу икр — это стопроцентный рофл и ирония, просто сказанная для того, чтобы рассмешить», — сказал он.

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