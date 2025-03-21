Рэпер The Limba назвал «красным флагом» большие икры у девушек. Его раскритиковали в сети

В один момент они стали обсуждать тревожные знаки при выборе партнерши. The Limba сказал, что для него «ред-флаг» ― это большие икры у девушек. Рэпер также заявил, что не стал бы встречаться с девушкой, которая уходит от ответа на вопрос, кто она по национальности. Если девушка отвечает, что у нее «столько всего намешано» ― для The Limba это тоже «красный флаг».