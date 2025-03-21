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В Минздраве РФ посчитали, что медики небрежно относятся к ожирению из‑за бодипозитива

Сегодня в 13:57
Фото: Kenny Eliason/Unsplash

Некоторые медики небрежно относятся к диагнозу «ожирение» из‑за пропаганды бодипозитива, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«40% населения имеет излишний вес, по сути дела, это диагноз „ожирение“. Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая‑то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение», — сказал Мурашко.

По его словам, ожирение ведет к дисгормональным нарушениям, в том числе развитию сахарного диабета. 40% заболеваний неинфекционной природы, включая артериальную гипертонию и ишемическую болезнь сердца, происходят из этого заболевания, добавил Мурашко.

К 2023 году число россиян с ожирением выросло примерно на 36% с 2009 года. В начале марта Мурашко сообщил, что у четверти взрослых в РФ есть с этим проблемы: 27,4% среди женщин и 20,6% среди мужчин. Ожирением также страдают около 33% в возрасте от 7 до 11 лет, следует из его данных.

В недавнем докладе в журнале Lancet эксперты написали, что к 2050 году более половины взрослых и треть детей и подростков во всем мире будут страдать от избыточного веса или ожирения. Это создаст беспрецедентную угрозу ранней смерти, болезней и огромной нагрузки на систему здравоохранения, прогнозировали они.

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