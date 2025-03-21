В Минздраве РФ посчитали, что медики небрежно относятся к ожирению из‑за бодипозитива

«40% населения имеет излишний вес, по сути дела, это диагноз „ожирение“. Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая‑то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение», — сказал Мурашко.