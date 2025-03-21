Астрономы нашли кислород в самой отдаленной из когда‑либо открытых галактик

Астрономы обнаружили кислород и тяжелые металлы в самой далекой из известных галактик. Она находится на расстоянии 13,4 млрд световых лет и сформировалась на заре существования Вселенной. Открытием поделился CNN со ссылкой на журналы The Astrophysical Journal и Astronomy Astrophysics.
Галактику JADES-GS-z14-0 обнаружили в январе 2024 года с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который наблюдает за Вселенной в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза.
Свету от JADES-GS-z14-0 потребовалось 13,4 млрд световых лет, чтобы достичь Земли, поэтому Уэбб и другие обсерватории видят галактику такой, какой она была, когда Вселенной было около 300 млн лет.
Астрономы были ошеломлены, обнаружив присутствие кислорода и тяжелых металлов, наличие которых говорит о том, что на заре существования Вселенной галактики формировались быстрее, чем предполагалось.
«Это все равно что найти подростка там, где можно было бы ожидать только младенца. Результаты показывают, что галактика сформировалась очень быстро и также быстро развивается. Это лишний раз доказывает, что формирование галактик происходит гораздо быстрее, чем ожидалось», — сказал Сандер Шоус, ведущий автор исследования.