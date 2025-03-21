Астрономы нашли кислород в самой отдаленной из когда‑либо открытых галактик

Астрономы обнаружили кислород и тяжелые металлы в самой далекой из известных галактик. Она находится на расстоянии 13,4 млрд световых лет и сформировалась на заре существования Вселенной. Открытием поделился CNN со ссылкой на журналы The Astrophysical Journal и Astronomy Astrophysics.