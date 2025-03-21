Apple продлила «Разделение» на третий сезон. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил об этом в ходе обмена сообщениями с Беном Стиллером в своих соцсетях.
Новость о продлении сериала появилась на следующий день после финала второго сезона. «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+ за всю историю стриминга.
До этого лидирующее место занимал «Тед Лассо». «Разделение» набрало 589 млн просмотров в США, 28% из которых пришлись на премьеру второго сезона.
«Разделение» рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую память на рабочую и личную жизнь.
В первом сезоне Марк и его коллеги Хелли, Дилан и Ирвинг поднимают восстание против компании, выясняя, как пробудить свои внутренние сущности во внешнем мире. Во втором сезоне они исследуют и борются с тревожными истинами, которые они узнают о себе за пределами офиса.
Первый сезон «Разделения» получил 14 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две за выдающуюся музыкальную композицию и выдающийся дизайн вступительных титров. Кроме того, сериал получил две премии Гильдии сценаристов Америки за лучший новый сериал и лучший драматический сериал, а также две номинации на премию Гильдии актеров и номинации на премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров.