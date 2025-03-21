Apple продлила «Разделение» на третий сезон

В первом сезоне Марк и его коллеги Хелли, Дилан и Ирвинг поднимают восстание против компании, выясняя, как пробудить свои внутренние сущности во внешнем мире. Во втором сезоне они исследуют и борются с тревожными истинами, которые они узнают о себе за пределами офиса.