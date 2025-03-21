Onyx и Dope D.O.D. отправятся в тур по Сибири

Американская хардкор-рэп-группа Onyx с коллегами из Штатов и Нидерландов отправятся в тур по городам Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщило Say Agency, которое привозило в Москву Onyx, DaBaby и Offset.
Совместные концерты с Onyx будут давать нидерландская хип-хоп-группа Dope D.O.D., американский рэпер Р.А. The Rugged Man и хип-хоп-исполнитель Benny Holliday, тоже из Штатов.
31 мая команда западных рэперов выступит в тюменском «Глав Клубе». Затем последуют концерты на стадионах: 2 июня «Локомотив-Арена» в Тюмени, 4 июня «Арена.Север» Красноярск, 5 июня дворец спорта «Труд» в Иркутске, 6 июня «Арена Ерофей» в Хабаровске, 8 июня «Фетисов Арена» во Владивостоке». Билеты на танцпол стоят от 1800 до 4000 рублей.
На официальных страничках артистов информации о мероприятиях пока нет. Она должна появиться там позже. Зато в инстаграме* Onyx есть анонсы предстоящих концертов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
2 мая Onyx выступят в столичном клубе Base, 3 мая ― в петербургском клубе Aurora, 4 мая ― в Tele-club в Екатеринбурге.
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